إسرائيل: لا نزال مستعدين للتوصل لاتفاق مع حماس لكن لن ننتظر طويلا

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في محادثة مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو إن إسرائيل، رغم استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس.

وأضاف ساعر أن هذا الاتفاق سيشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكداً في الوقت نفسه أن إسرائيل لن تنتظر طويلاً للحصول على رد من الفلسطينيين.

وتابع ساعر خلال مؤتمر صحفي في السفارة الإسرائيلية بباريس: "أوضحت لزملائنا الفرنسيين أننا مستعدون لإنهاء الحرب، حتى لو كان غداً شروط ذلك بسيطة للغاية يجب إعادة الأسرى، ويجب على حماس مغادرة غزة".

وأكمل: "ما زلنا نمنح حماس فرصة للاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بناءً على اقتراح الممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف، لكن هذا الاقتراح له مدة صلاحية ولا يمكن أن يكون أبدياً".

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن يوم الأربعاء عن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، موضحاً أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤخراً ستصبح جزءاً من المنطقة العازلة.

وكانت قوات الدفاع الإسرائيلية قد استأنفت عملياتها القتالية في غزة في مارس الماضي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجمات ستستمر بسبب رفض حماس قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأوقفت إسرائيل تزويد محطة تحلية المياه بالكهرباء وأغلقت مدخل غزة أمام شاحنات المساعدات الإنسانية.

من جانبه، علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، قائلاً إن قرار نتنياهو العودة إلى الحرب يعني حكم الإعدام على الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.