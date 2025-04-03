ليبرمان: من بين 80 ألفًا من الحريديم المطلوبين للتجنيد انضم 205 فقط للجيش

وكالات

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الخميس، إن من بين 80 ألفا من اليهود المتدينين "الحريديم" المطلوبين للتجنيد انضم 205 منهم فقط إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد ليبرمان، أن حكومة 7 أكتوبر (حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو) تشجع على التهرب من الخدمة وتضر بأمن الدولة، مشددا على أن العقوبات الشخصية وحدها ستضع حدا للتهرب من الخدمة ومن لا يتجند يجب ألا يصوت في الانتخابات.

وفي مارس الماضي، أوضح مسؤولون عسكريون إسرائيليون، أن هناك حاجة لـ10 آلاف جندي إضافي لتعزيز دفاع إسرائيل وحفاظها على مناطق عازلة.

وكشف استطلاع رأي لمنتدى زوجات جنود الاحتياط الإسرائيليين، أن 80% يقولون إن الدوافع للخدمة انخفضت منذ بداية الحرب، مؤكدين أن دوافع الخدمة انخفضت بسبب عدم تجنيد الحريديم وصعوبات شخصية.





