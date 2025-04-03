إعلان

ليبرمان: من بين 80 ألفًا من الحريديم المطلوبين للتجنيد انضم 205 فقط للجيش

10:15 ص الخميس 03 أبريل 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الخميس، إن من بين 80 ألفا من اليهود المتدينين "الحريديم" المطلوبين للتجنيد انضم 205 منهم فقط إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد ليبرمان، أن حكومة 7 أكتوبر (حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو) تشجع على التهرب من الخدمة وتضر بأمن الدولة، مشددا على أن العقوبات الشخصية وحدها ستضع حدا للتهرب من الخدمة ومن لا يتجند يجب ألا يصوت في الانتخابات.

وفي مارس الماضي، أوضح مسؤولون عسكريون إسرائيليون، أن هناك حاجة لـ10 آلاف جندي إضافي لتعزيز دفاع إسرائيل وحفاظها على مناطق عازلة.

وكشف استطلاع رأي لمنتدى زوجات جنود الاحتياط الإسرائيليين، أن 80% يقولون إن الدوافع للخدمة انخفضت منذ بداية الحرب، مؤكدين أن دوافع الخدمة انخفضت بسبب عدم تجنيد الحريديم وصعوبات شخصية.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل نتنياهو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان