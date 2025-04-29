بعد شكاوى المستخدمين.. ألتمان يقر: شخصية "ChatGPT" أصبحت "مزعجة ومتملقة"

وكالات

أقر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، بأن التحديثين الأخيرين لنموذج الذكاء الاصطناعي "GPT-4o"، الذي يشغّل روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، تسببا في جعل شخصية الروبوت "متملقة للغاية" و"مزعجة"، في استجابة مباشرة للشكاوى المتزايدة من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ألتمان في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) يوم الاثنين، إن الشركة تعمل على إدخال بعض الإصلاحات الفورية اليوم، على أن تتبعها تحديثات إضافية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week.



at some point will share our learnings from this, it's been interesting. — Sam Altman (@sama) April 27, 2025

وكتب ألتمان: "جعل التحديثان الأخيران لـ GPT-4o الشخصية متملقة للغاية ومزعجة (على الرغم من وجود بعض الجوانب الجيدة جدًا فيها)، ونعمل على إصلاحات في أقرب وقت ممكن، بعضها اليوم وبعضها هذا الأسبوع".

ورداً على سؤال حول إمكانية إتاحة خيار للمستخدمين للتبديل إلى الشخصية القديمة لروبوت الدردشة، قال ألتمان: "نعم، في النهاية من الواضح أننا بحاجة إلى أن نتمكن من تقديم خيارات متعددة"، وفقًا لما نقله موقع Live Mint واطلعت عليه "العربية Business".

وكان ألتمان قد أعلن قبل أيام أن "OpenAI" بدأت بالفعل في طرح تحديث جديد لنموذج "GPT-4o" يهدف إلى تحسين ذكاء الروبوت وشخصيته.

ورصد المستخدمون خلال الأيام الماضية تغيرًا ملحوظًا في طريقة استجابة "شات جي بي تي"، حيث أصبح يميل للموافقة على كل شيء تقريبًا، ويعتمد نبرة إيجابية بشكل مفرط، وهو ما وجده البعض ميزة في التواصل، بينما اعتبره آخرون مزعجًا ومبالغًا فيه.