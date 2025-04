بعد شكاوى المستخدمين.. ألتمان يقر: شخصية "ChatGPT" أصبحت "مزعجة ومتملقة"

وكالات

أقر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، بأن التحديثين الأخيرين لنموذج الذكاء الاصطناعي "GPT-4o"، الذي يشغّل روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، تسببا في جعل شخصية الروبوت "متملقة للغاية" و"مزعجة"، في استجابة مباشرة للشكاوى المتزايدة من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ألتمان في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) يوم الاثنين، إن الشركة تعمل على إدخال بعض الإصلاحات الفورية اليوم، على أن تتبعها تحديثات إضافية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week.



at some point will share our learnings from this, it's been interesting.