مصدر إسرائيلي ينفي إحراز تقدم في مفاوضات غزة

وكالات

نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن التقارير عن اختراق بالمفاوضات مع حركة حماس "غير دقيقة ولم نتوصل لاتفاق حتى الآن".

وقال المسؤول، إن إسرائيل تعمل بشكل مستمر مع الولايات المتحدة والوسطاء للتوصل لصفقة تعيد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، أمس الاثنين، بفريق التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في القاهرة لمناقشة إحياء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وتأتي زيارة الوفد الإسرائيلي للقاهرة، بعد يومين من زيارة وفد من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وباقي أعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله، أول أمس السبت، إلى مصر.

وعقب زيارة الوفد الإسرائيلي، قال مصدران أمنيان لوكالة "رويترز"، إن المفاوضات التي عُقِدت في القاهرة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة تشهد تقدمًا كبيرًا.

وذكر المصدران، أن هناك إجماعًا على وقف إطلاق نار طويل الأمد في القطاع المحاصر، إلا أن بعض النقاط الشائكة لا تزال قائمة، ومنها أسلحة حركة حماس.