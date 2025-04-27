بيان لنتنياهو وكاتس: إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في بيان لهما، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم بنية تحتية تخزن فيها صواريخ دقيقة لحزب الله في بيروت، وفق زعمه.

وذكر البيان، أن الضاحية الجنوبية لبيروت لن تكون ملاذًا لحزب الله، وحمل نتنياهو وكاتس الحكومة اللبنانية مسؤولية ما حدث، قائلين إن "حكومة لبنان تتحمل مسؤولية منع التهديدات".

وأكد البيان أن إسرائيل لن تسمح لحزب الله بتعزيز قوته أو بتهديدها في أي مكان داخل لبنان.

وأفادت تقارير إعلامية، قبل قليل، بتصاعد دخان من موقع في حي الحدث عند الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذار من جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مبنى.

وذكرت التقارير، أن مسيرات إسرائيلية وجهت 3 ضربات لموقع في الضاحية الجنوبية تم التهديد بقصفه، لافتة إلى إطلاق رشقات رصاص تحذيرية في الضاحية الجنوبية لتنبيه السكان في المنطقة المهددة بالاستهداف للابتعاد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أصدر تحذيرًا عاجلًا لسكان ضاحية بيروت الجنوبية من أجل إخلاء أحد المباني تمهيدًا لقصفه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على "إكس": "عاجل، إنذار للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت خاصة في حي الحدث".

وأوضح: "لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله"، وفق ادعائه.

ومن جانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، استهداف غارة إسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، قائلًا إن استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها.

وأضاف عون، "على الولايات المتحدة وفرنسا أن تتحملا مسؤولياتهما كضامنتين لتفاهم وقف الأعمال العدائية وتجبرا إسرائيل على التوقف فورًا عن اعتداءاتها".