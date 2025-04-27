مصادر إسرائيلية: الاحتكاك مع مقاتلي حماس يزداد ويؤدي لخسائر في صفوف الجيش

وكالات

أكدت مصادر أمنية لجريدة "يسرائيل هيوم"، أن الجيش الإسرائيلي، يستعد لاستدعاء مزيد من قوات الاحتياط وتوسيع القتال بغزة، وحماس تسيء قراءتنا.

وأوضحت المصادر في تصريحاتها لـ "يسرائيل هيوم"، أن المفاوضات مع حماس تدار تحت النار ولكنها لا تؤدي حتى الآن إلى اختراق كبير، مشيرًة إلى أن الاحتكاك مع مقاتلي حماس يزداد ويؤدي لخسائر في صفوف الجيش.

وأضافت المصادر: الحوثيون يواصلون إطلاق صواريخهم باتجاه إسرائيل بشكل يومي.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العببرية، أن الجيش الإسرائيلي يجري تعديلا يلزم الجنود بالبقاء بعد انتهاء خدمتهم النظامية بسبب نقص العدد، مشيرًة إلى أن الأمر العسكري يفرض على الجنود النظاميين الخدمة في الجيش 4 أشهر إضافية.