المشدد 5 سنوات لأمين مخزن اختلاس مبالغ مالية من جهة عمله بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، السجن المشدد 5 سنوات لأمين مخزن لاختلاسه مبلغ مالى من جهة عمله، بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد.ج.م" 50 سنة، أمين مخزن فرع قليوب، في القضية رقم 7465 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 4349 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 30 / 11 / 2022 بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، بصفته (أمين مخزن) من بين العاملين بإحدى شركات المساهمة المصرية التي لا تساهم فيها الدولة بنصيب، اختلس بضائع قيمتها 113804.5 جنيهاً، والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته انفنتي البيان بأن استلمها (البضائع) كأمين مخزن لبيعها لعملاء الشركة إلا أنه لم يورد ثمنها أو يردها لجهة عمله واختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.