ترامب يطلب من المحكمة بدء تطبيق حظر تجنيد المتحولين جنسيا بالجيش

(أ ب)

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا السماح ببدء سريان حظر تجنيد المتحولين جنسيا في الجيش، بينما يتواصل نظر القضية.

كانت قاضية اتحادية، أمرت مارس الماضي، بمنع الجيش الأمريكي مؤقتا من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر أداء المتحولين جنسيا الخدمة العسكرية، في حين تستمر دعوى قضائية رفعها 20 من أفراد الخدمة الحاليين والمحتملين للطعن في هذا الإجراء.

وقال مقيمو الدعوى القضائية إن الأمر غير قانوني، مشيرين إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية عام 2020 يقضي بأن التمييز الوظيفي ضد المتحولين جنسيا هو شكل من أشكال التمييز الجنسي غير القانوني.