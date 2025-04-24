لبنان يستدعي السفير الإيراني بعد تصريحاته بشأن سلاح حزب الله

(وكالات)

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، السفير الإيراني لدى بيروت، على خلفية ما وصفته بـ"المواقف العلنية الأخيرة" التي أدلى بها والتي تمس بالشؤون السيادية اللبنانية، ولا سيما قضية سلاح حزب الله اللبناني.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، فقد تم إبلاغ السفير الإيراني بضرورة الالتزام الكامل بالأصول الدبلوماسية، والتقيد بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية بين الدول وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأكدت الخارجية اللبنانية في بيانها أن التصريحات التي أدلى بها السفير الإيراني في الآونة الأخيرة قد خالفت الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، موضحة أن الموقف اللبناني يستند إلى احترام السيادة الوطنية والحرص على عدم السماح لأي طرف خارجي، مهما كانت علاقاته مع لبنان، بالتدخل في ملفات تعتبرها الدولة اللبنانية شأناً داخلياً صرفاً.

وشددت الوزارة خلال اللقاء مع السفير على أن سياسة لبنان الخارجية تقوم على مبدأ النأي بالنفس واحترام استقلالية القرار الوطني، مشيرة إلى أن من واجب كل بعثة دبلوماسية عاملة على الأراضي اللبنانية أن تلتزم بهذا الإطار دون تجاوز.

وتأتي هذه الخطوة الرسمية بعد تصريحات متداولة للسفير الإيراني عبر فيها عن مواقف داعمة لسلاح حزب الله، بعد انتقاداته لخطوات الحكومة اللبنانية في انتزاع سلاح الحزب وحصره بيد الدولة فقط.