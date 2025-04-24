وزير الخارجية الأمريكي: لم يدر أي نقاش بشأن رفع العقوبات عن روسيا

وكالات

نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حدوث أي نقاش بينه وبين المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن رفع عقوبات مفروضة على روسيا كجزء من صفقة مع أوكرانيا.

بدوره، شدد ويتكوف، على أن لا وجود لذرة من الحقيقة في تقرير نشرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بشأن بحث رفع عقوبات عن روسيا.

وقالت مجلة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة، إن البيت الأبيض يدرس رفع العقوبات عن أصول روسية في أوروبا كجزء من نقاش بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشارت المصادر، إلى أن البيت الأبيض يدرس أيضا رفع العقوبات عن خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي نورد ستريم 2، موضحة أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف هو الداعم الرئيسي لرفع العقوبات عن روسيا.

ولفت مصدر مطلع، إلى أن ويتكوف طرح فكرة رفع عقوبات عن روسيا متعلقة بالطاقة إلا أنها لم تحظ حتى الآن بقبول واسع.

وأوضحت مصادر، أن من بين معارضي فكرة ويتكوف وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الداخلية الذي يرأس أيضا المجلس الوطني للطاقة.