مسؤول أوروبي: إذا اعترفت واشنطن بروسية القرم فسنختار بين أمريكا وأوكرانيا

وكالات

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن دبلوماسي أوروبي، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُبلغت باستحالة الاعتراف أوروبيا بشبه جزيرة القرم "الأوكرانية" كجزء من روسيا.

وأشار الدبلوماسي الأوروبي، إلى أن على القوى الأوروبية في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إثناء واشنطن عن الاعتراف بروسية القرم أحاديا، موضحا أن أوروبا ستضطر في حال فشلت المساعي الأمريكية للاختيار بين كييف وواشنطن.

وأوضح مسؤول غربي كبير، أن القضية الأساسية لقمة الناتو المرتقبة في لاهاي هي موقف الحلف من أوكرانيا.

وأكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي، أن الاعتراف الأمريكي بروسية القرم من شأنه أن يقضي على وحدة الدول الغربية بشأن أوكرانيا.

وتقترح واشنطن في إطار خطتها لإنهاء الحرب بأوكرانيا، الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا منذ 2014 إلى موسكو، فضلا عن بعض المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها القوات الروسية خلال الحرب.