كوت ديفوار.. إنقاذ 33 شخصًا من عملية احتيال لتهريب البشر

دكار، السنغال - (أ ب)

قالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) اليوم الثلاثاء، إن الشرطة في كوت ديفوار نفذت حملة مداهمات أسفرت عن إنقاذ 33 شخصا من غرب أفريقيا من عصابة لتهريب البشر، كانت تستميل ضحاياها لدفع رسوم والقيام بأعمال قسرية، من خلال وعدهم بتوفير فرص عمل لهم في كندا.

وقالت المنظمة في بيان إن الضحايا دفعوا ما يصل إلى 9 آلاف دولار لأفراد عصابة قاموا، بدلا من نقلهم إلى كندا، بتهريبهم إلى مدينة أبيدجان في كوت ديفوار، حيث تم احتجازهم وتعريضهم لإكراه جسدي ونفسي.

كما أجبر أفراد العصابة الضحايا على مساعدتهم في خداع آخرين بنفس الوعد بتوفير عمل في الخارج عن طريق التقاط صور لأنفسهم في مطاعم وفنادق فاخرة ونشرها على الإنترنت ليبدو الأمر وكأنهم في كندا، وسمح لهم المهربون بتواصل محدود مع عائلاتهم لتأكيد وهم الحياة في الخارج.

وتم تنفيذ المداهمات الأولي على موقعين مرتبطين بعصابة التهريب في فبراير، في عملية مشتركة بين كوت ديفوار وغانا، التي ينحدر منها بعض الضحايا.

وتم الكشف عن الخطة لأول مرة عندما تقدم والد ضحيتين ببلاغ للسلطات الغانية. وكان الضحايا من بنين وبوركينا فاسو وتوجو وغانا.