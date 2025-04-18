الخارجية القطرية: اللقاء بين الشرع والسوداني بالدوحة تم برعاية آل ثاني

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني رعى لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالدوحة.

وأكد الأنصاري، أن اللقاء بين الشرع والسوداني جرى في "أجواء إيجابية" عكست التفاهم والتقارب بين الجانبين.

ومن جانبها، قالت الرئاسة السورية في بيان لها، أمس الخميس، إنه بوساطة كريمة من دولة قطر، عُقِد في الدوحة لقاء رسمي بين الرئيس أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب البيان، تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين سوريا والعراق، في إطار حرص البلدين على إعادة تفعيل مسارات التعاون المشترك، والتأكيد على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على ضرورة احترام سيادة واستقلال البلدين ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي، مشددين على أن أمن واستقرار دمشق وبغداد يشكلان حجر الأساس لأمن المنطقة ككل.

كما تطرق اللقاء إلى ملف أمن الحدود المشتركة، إذ اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق الميداني والاستخباراتي بين الجهات المعنية في البلدين، بهدف مكافحة المخاطر المشتركة، بالإضافة إلى آليات تفعيل العلاقات التجارية وتسهيل حركة البضائع والأفراد عبر المعابر الحدودية، و تشجيع الاستثمارات المتبادلة.