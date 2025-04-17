إعلام عبري: إسرائيل خطّطت لمهاجمة إيران لمدة أسبوع متواصل في مايو

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، إن إسرائيل خططت لهجوم واسع على منشآت إيران النووية في مايو المقبل، بمشاركة أمريكية لكن الرئيس دونالد ترامب أوقف الخطة ودعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن لإطلاق مسار تفاوضي بدلا من التصعيد العسكري.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن نتنياهو حاول إقناع ترامب بالموافقة على الخطة الإسرائيلية التي تضمنت غارات جوية على إيران لمدة أسبوع على الأقل.

وأوضحت أن نتنياهو اضطر بدلا من ذلك للجلوس بجانب ترامب عندما أعلن عن بدء مفاوضات مع طهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وذكرت الصحيفة، أن المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو وتتهمه بالتهديد والتسريب دون تنفيذ وتطالب بشن هجوم مباشر على إيران بدلا من التهديدات المتكررة.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، إنه اقترح في شهر أكتوبر الماضي مهاجمة حقول النفط الإيرانية، لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان خائفا وأوقف الاقتراح.

وأوضح لابيد، أن القضاء على صناعة النفط في إيران من شأنه أن يدمر اقتصادها ويؤدي في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام.

من جانبه، قال الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، الخميس، إن على إسرائيل أن تزيل احتمال امتلاك إيران قدرات نووية وهي تستطيع ذلك.

وأشار جانتس، إلى أنه حان الوقت لتغيير الشرق الأوسط بالتنسيق الوثيق مع حليف إسرائيل العظيم الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة داخل الإدارة الأمريكية ومسؤولون على علم بخطط إسرائيلية سرية، أن الرئيس دونالد ترامب أوقف هجوما عسكريا إسرائيليا كان مقررا في مايو المقبل ضد منشآت إيرانية نووية.

وفضل ترامب فتح باب التفاوض مع طهران للتوصل إلى اتفاق يقيد برنامجها النووي، بحسب سكاي نيوز.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن إسرائيل كانت قد وضعت بالفعل خططا لمهاجمة منشآت نووية إيرانية بمساعدة من واشنطن خلال أسابيع، بهدف تعطيل قدرة طهران على تطوير سلاح نووي لمدة عام على الأقل.

وأكدت أن تنفيذ هذه الخطة كان يتطلب دعما أمريكيا مباشرا، سواء لصد أي رد إيراني محتمل أو لضمان نجاح الضربات الجوية.

لكن قرار ترامب، أجهض خطط إسرائيل، بعد أشهر من الجدل داخل الإدارة الأمريكية بين "صقور" يدفعون نحو دعم التحرك العسكري الإسرائيلي، وآخرين أكثر تشككا في جدوى شن هجوم يمكن أن يشعل حربا إقليمية أوسع في الشرق الأوسط.