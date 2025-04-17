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روسيا تُدمر 71 مسيرة أوكرانية وتُسيطر على بلدة جديدة

07:40 ص الخميس 17 أبريل 2025

وزارة الدفاع الروسية

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وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 71 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

قالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 71 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 49 مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة أوريول، و7 مسيرات فوق أراضي مقاطعة ريازان"، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وتم تدمير طائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا".

وأمس الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة كالينوفو في مقاطعة دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "بفضل العمليات القتالية النشطة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة ’الجنوب‘ الروسية، من تحرير بلدة كالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات الأوكرانية، في دونيتسك ومقاطعة زابوريجيا، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 150 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، ومركبة هندسية لإزالة العوائق.

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