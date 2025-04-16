قطر تؤكد استعدادها للوساطة في الأزمة الأوكرانية

(وكالات)

جددت قطر، اليوم الأربعاء، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها ماجد الأنصاري، استعدادها للعب دور الوسيط في الأزمة الأوكرانية، مؤكدة التزامها بدعم أي مساعٍ تهدف إلى إنهاء الحرب عبر الطرق السلمية.

وقال الأنصاري، في مقابلة مع برنامج "نيوزميكر" على قناة "روسيا اليوم"، إن الدوحة عرضت منذ الأيام الأولى للأزمة أن تكون "وسيطًا محايدًا ومنصةً للحوار"، مشددًا على دعم بلاده لكل الجهود الدولية التي بُذلت في هذا الإطار، بما فيها المحادثات التي احتضنتها الرياض وجدة.

وأشار المسؤول القطري، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار لرئيس الوزراء، إلى أن بلاده حافظت على تواصل دائم مع الأطراف الدولية، عبر لقاءات واتصالات مستمرة بين قيادتها ونظرائها من مختلف الدول، في إطار دعم الحلول السياسية والسلمية.

وأضاف الأنصاري: "نحن متفائلون بإمكانية لعب دور إيجابي، ونرحب بأي فرصة يمكن أن تسهم في تقريب وجهات النظر وتهدئة الأزمة".

وفي سياق متصل، كشف الأنصاري عن جهود إنسانية تقودها قطر في ملف لم شمل الأطفال الروس والأوكرانيين الذين فرقت الحرب شملهم عن عائلاتهم.

وأوضح أن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحرك مبكرًا بناءً على توجيهات من أمير البلاد لبحث هذا الملف الحساس مع نظرائه في موسكو وكييف.

وأكد نجاح الوساطة القطرية في إعادة العشرات من الأطفال إلى أسرهم، مشيرًا إلى أن هذا التقدم تحقق بفضل "التعاون الإيجابي والانفتاح من الجانبين، وخاصة من الجانب الروسي".

وختم الأنصاري حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرات لا تزال متواصلة، معربًا عن أمله في أن تُمهّد لمزيد من الجهود البنّاءة التي قد تُعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

ومن المرتقب أن يقوم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بزيارة رسمية إلى روسيا يوم السبت المقبل، الموافق 17 أبريل، في زيارة تحمل طابعًا سياسيًا وإنسانيًا وسط ترقب دولي لأي تطورات تتعلق بالوساطة القطرية في النزاع الروسي الأوكراني.