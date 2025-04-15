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بالفيديو.. القسام لعائلات الأسرى: كونوا مستعدين قريبا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء

06:04 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، مقطع فيديو لعائلات الأسرى الإسرائيليين: قالت فيه: كونوا مستعدين قريبا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء.

وتابعت "القسام"، في الفيديو المصور رسالتها لعائلات الأسرى، قائلًة: قيادتكم وقعت على قرار إعدام الأسرى وجهزوا أماكن دفنهم.

وكانت هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، قد طالبت في رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعقد اجتماع بين كل عائلات المختطفين بحضور رئيس الحكومة ووزراء الكابينت.

وطالبت هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، نتنياهو والوزراء بإطلاعها على تطورات ملف مفاوضات التبادل مع حماس.

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