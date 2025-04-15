عاصفة ترابية تضرب العراق وتسجيل آلاف الإصابات بالاختناق.. صور وفيديو

وكالات

ضربت موجة غبار كثيفة معظم المحافظات العراقية، متسببة بآلاف حالات الاختناق، وسط استنفار من وزارة الصحة التي أكدت توفر الأدوية والأوكسجين وتطمئن المواطنين بعدم تسجيل أي وفيات.

عاصفة ترابية خانقة قادمة من الجزيرة العربية تجتاح جنوب و وسط العراق وخاصة البصرة والمستشفيات العاملة في المحافظة تعلن استقبالها للان 544 حالة اختناق، ومحافظ البصرة من جهته اعلن عن تعطيل الدوام الرسمي غدا الثلاثاء بسببها. pic.twitter.com/6k59LnoX36 — Dr. Haider Salman (@sahaider75) April 14, 2025

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3747 حالة اختناق في بغداد وعدد من المحافظات، جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت البلاد خلال الساعات الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية، إن محافظة البصرة سجلت أعلى عدد من الإصابات بواقع 1041 حالة، تلتها المثنى بـ874 إصابة، ثم ميسان بـ628، والنجف بـ451، وذي قار بـ268، والديوانية بـ265، وواسط بـ220 حالة.

وأشار البدر إلى أن أغلب هذه الحالات تماثلت للشفاء بعد تلقي العلاجات اللازمة في ردهات الطوارئ، مؤكداً أن الوزارة لم تواجه أي نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأوكسجين.

🚨⚡️السماء تحوّلت إلى جحيم برتقالي!



عاصفة رملية عنيفة تضرب العراق وتشلّ الحياة اليومية، أكثر من 1500 حالة اختناق، وإلغاء الرحلات في مطار النجف الدولي بسبب انعدام الرؤية. pic.twitter.com/PsrmJFLfMK — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) April 15, 2025

كما أوضح أن "الكوادر الصحية والطبية كانت متواجدة على مدار الساعة، ولم تُسجل أي حالة وفاة أو رقود في العناية المركزة".

من جهته، أوضح المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية، عامر الجابري، أن موجة الغبار جاءت نتيجة "حالة من عدم الاستقرار الجوي وتذبذب درجات الحرارة"، مشيراً إلى أن "العاصفة تأثرت برياح سطحية قادمة من شرق السعودية وجنوب غرب العراق، ما تسبب بانعدام الرؤية في مناطق عدة".

ولفت الجابري إلى أن الهيئة كانت قد أصدرت تقريرًا استباقيًا حول العاصفة، متوقعًا تراجع شدتها تدريجيًا مع ساعات الليل، مع انخفاض في سرعة الرياح.

ودعت الهيئة المواطنين، خصوصًا مرضى الجهاز التنفسي ومستخدمي الطرق الخارجية، إلى توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية، في ظل استمرار تدني الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.