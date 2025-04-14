البنتاجون: المبيعات العسكرية المحتملة لإسرائيل تعكس التزامنا بأمنها

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن التزام واشنطن بأمن إسرائيل يأتي في إطار المصالح القومية للولايات المتحدة، مشددة على أن دعم قدرات تل أبيب الدفاعية يعد أمرًا ضروريًا لحماية حدودها وبنيتها التحتية ومراكزها السكانية.

وقالت الوزارة في بيان، إن المبيعات العسكرية المحتملة لإسرائيل ستُسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، وتحديث قواتها بما يتماشى مع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشارت إلى أن هذه المبيعات لن تؤدي إلى تغيير في التوازن العسكري الأساسي في منطقة الشرق الأوسط، ولن تتطلب إرسال موظفين عسكريين أمريكيين إلى الأراضي الإسرائيلية.

وشدد البنتاجون على أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الأمن الإقليمي من خلال دعم حلفاء الولايات المتحدة، وتوفير الوسائل اللازمة لهم للدفاع عن أنفسهم بشكل فعّال.