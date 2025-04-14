لحظات رعب في السماء.. شاب كيني يتعلق بمروحية أثناء تحليقها

كتب- محمد جعفر:

انتشر مقطع فيديو في الأوقات الأخيرة، يظهر قيام شاب كيني بالتعلق بمروحية أثناء إقلاعها خلال حفل زفاف أحد المشاهير.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الحادثة وقعت أثناء احتفال نجم موسيقى الأوهانغلا إيفانس أوتشينغ، بحفل زفافه الذي حضره العديد من المشاهير والسكان المحليين، وعندما أقلعت مروحية أوتشينغ في الهواء قفز شاب من وسط الحضور وتعلّق بالمروحية بشكل خطير.



وتشبث الشاب الذي يدعى أبسالوم كوماندو بأذرع هبوط المروحية وحلّق معها، ما اضطر الطيار للهبوط بالطائرة في إحدى المزارع بعد فترة قصيرة من الإقلاع، ليسرع الحضور لإنقاذ الشاب.