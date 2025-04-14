"كل الدول ما عدا إسرائيل".. بنجلاديش تعيد عبارة محذوفة إلى جوازات السفر



(وكالات)

أعادت السلطات في بنجلاديش، اليوم الاثنين، تدوين عبارة "صالح للسفر إلى جميع الدول ما عدا إسرائيل" على جوازات سفر مواطنيها، في خطوة تؤكد تمسك دكا بسياسة عدم الاعتراف بإسرائيل، وسط تنامي الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية في البلاد.

وأكدت نيلوفر أفروز، نائبة وزير الداخلية البنجالي، لوكالة الأنباء الرسمية أن الوزارة أصدرت تعليمات رسمية لإدارة الهجرة والجوازات بتنفيذ القرار، مشيرة إلى أن مدير الإدارة تلقى التوجيهات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الفورية.

وكانت الحكومة قد أزالت هذه العبارة عام 2021 خلال فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة، لكنها شددت آنذاك على أن الإزالة لا تعني بأي شكل من الأشكال تغيير الموقف الرسمي تجاه إسرائيل.

وتزامن القرار مع مظاهرة ضخمة شهدتها العاصمة دكا، شارك فيها نحو 100 ألف شخص، عبروا عن تضامنهم مع قطاع غزة ورفضهم للعدوان الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالقادة الداعمين لإسرائيل، وأحرقوا دمى رمزية تمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وجاءت المظاهرة بدعوة من عدد من الأحزاب السياسية، أبرزها حزب بنجلاديش القومي بقيادة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، إلى جانب جماعات إسلامية، ما يعكس حالة إجماع وطني حول دعم الفلسطينيين ورفض التطبيع.