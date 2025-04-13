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تركيا تعلق على توقيت زيارة أردوغان المرتقبة إلى سوريا

05:01 م الأحد 13 أبريل 2025

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

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(وكالات)

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تُجري محادثات ثلاثية مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تنظيم المجال الجوي السوري، وذلك بهدف تقليص احتمالات التصعيد العسكري ومنع وقوع حوادث جوية في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي ختامي لـ"منتدى أنطاليا الدبلوماسي"، أوضح فيدان أن هناك حاجة ماسة لوضع آليات واضحة تنظم حركة الطيران في الأجواء السورية، مؤكداً أن أنقرة تتابع هذه القضية عن كثب وتشارك المعلومات في الوقت المناسب.

وقال الوزير التركي: "هدفنا الأول هو الحيلولة دون وقوع اشتباكات أو حوادث غير مقصودة نتيجة النشاطات الجوية المتداخلة في تلك المنطقة الحساسة".


وفي شأن متصل، كشف فيدان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى سوريا، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية لتحديد توقيت مناسب لها.

وأضاف: "نحن على استعداد لهذه الزيارة، ونجري تقييما للظروف والمتطلبات، كما أن الجانب السوري أبدى ترحيبه بالفكرة في حال توافرت الشروط المناسبة".

أما بشأن احتمال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تركيا، فقد أكد فيدان أن الملف لا يزال قيد الدراسة، لافتا إلى أن الجانبين يناقشان عدة خيارات متعلقة بالتوقيت والمكان.

وقال فيدان: "لا يوجد قرار نهائي حتى الآن، سواء بشأن مكان اللقاء أو موعده، وما زالت هذه التفاصيل محل نقاش بين أنقرة وواشنطن".

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