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رفض مصافحتها.. ترامب يحرج زوجة وزير الصحة الأمريكي (فيديو)

03:07 م الأحد 13 أبريل 2025

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة الأمريكي

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(وكالات)

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصافحة الممثلة شيريل هاينز، زوجة وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور خلال حضوره لفعالية قتال UFC 314، وذلك بينما كان الحضور يرحب به بحرارة عند وصوله إلى القاعة.

وبينما كانت هاينز تمد يدها لمصافحة الرئيس رفض هو مصافحتها مما وضعها في موقف محرج.

وانتشر الفيديو الذي وثق اللحظة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أظهر ترامب وهو يصافح كينيدي بحماس بينما يتجاهل يد هاينز تمامًا، تاركًا إياها في وضع غير مريح.

لكن هاينز، التي تبدو في البداية متفاجأة من تصرف ترامب، لم تُظهر انزعاجًا علنيًا، بل لوحت بيدها في الهواء بعد أن مر منها، ثم حاولت التربيت على كتفه أثناء مروره بجانبها، لكنه بدا غير مكترث.

وفي مشهد آخر، حرصت هاينز على تبادل التحية بحرارة مع حفيدة ترامب، كاي، التي كانت ترافقه في تلك الأمسية.

وفي وقت لاحق، بدا أن ترامب أدرك أن تصرفه قد أثار الانتباه، حيث ظهر في صور جديدة وهو يمسك يد هاينز أثناء حديثه معها ومع زوجها، في محاولة لتلطيف الأجواء.

من الجدير بالذكر أن شيريل هاينز، المعروفة بمعارضتها لترامب في السابق، كانت قد انتقدت سياساته علنًا خلال حملاته الانتخابية. وحتى عندما أعلن زوجها دعمه لترامب في انتخابات 2024، أكدت هاينز أنها "تقف مع زوجها فقط وليس مع ترامب".

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ترامب زوجة وزير الصحة الأمريكي شيريل هاينز
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