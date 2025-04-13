سجين عربي يطعن 3 ضباط بريطانيين ويرشهم بزيت الطهي المغلي



وكالات

هاجم هاشم عبيدي، نزيل عربي يقضي حكمًا بالمؤبد في سجن بريطاني، 3 ضباط بريطانيين بـ"آلة حادة محلية الصنع" وبزيت الطهي المغلي، ما تسبب في إصابتهم بجروح وحروق خطيرة، بعد ظهر أمس السبت، وفقًا لما أفادته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت"جمعية ضباط السجون" (POA)، إن هاشم عبيدي، ليبي الجنسية والبالغ من العمر 28 عامًا، والمحكوم بالمؤبد لإدانته بـ 22 جريمة قتل ومحاولة قتل، سبب حروقًا بزيت مغلي رشه علي 3 ضباط بريطانين ثم سدد طعنات عليهم، ولا يزال اثنان منهم يتلقيان العلاج بالمستشفى، وفق ما نقلته"بي بي سي" عن مصادر.

وتسبب الهجوم في إصابة أحد الضباط بطعن في وجهه وحلقه، وعلى إثرها نقلته هليكوبتر تابعة لسجن فرانكلاند لإجراء عملية جراحية طارئة في مستشفى جامعي.

أما الثالث، وهي ضابطة، فتلقت علاجًا داخل سجن "فرانكلاند" الواقع في مدينة دورهام بشمال انجلترا، البعيدة عن لندن بـ 427 كيلومترًا. وتحقق الشرطة البريطانية في الحادث.

ويأتي الحادث بعد 5 سنوات من إدانة عبيدي بهجوم شنه في مايو 2020 على ضابط سجن "بلمارش" شديد الحراسة. وبعد 3 سنوات من الحكم عليه بالسجن لمدة 55 عامًا على الأقل لإدانته بقتل 22 شخصًا.

وأدانت المحكمة البريطانية هاشم عبيدي بمساعدة أخيه سلمان في التخطيط للتفجير في حفل غنائي، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة المئات يوم 22 مايو 2017.