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الإعلام الحكومي بغزة: صمت العالم عن جرائم الاحتلال مشاركة فعلية في الإبادة الجماعية

10:06 م السبت 12 أبريل 2025

غزة

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وكالات

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، السبت، المنظمات الدولية لتوثيق جرائم الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، مشيرًا إلى أن صمت العالم عن جرائم الاحتلال مشاركة فعلية في الإبادة الجماعية والعدوان.

وطالب المكتب في بيان له، المانحين إلى توفير بدائل سريعة وآمنة لأنظمة الطاقة وضمان استمرارية الخدمات بالقطاع.

وأضاف المكتب الحكومي بغزة: نحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية التداعيات الإنسانية للسياسات الإجرامية.

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