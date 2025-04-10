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بابا الفاتيكان يلتقي ملك بريطانيا تشارلز الثالث

01:25 م الخميس 10 أبريل 2025

بابا الفاتيكان

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روما - (أ ب)

التقى البابا فرنسيس على انفراد مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث، خلال زيارة الملك الرسمية لإيطاليا والتي تستمر أربعة أيام.

وكان هذا هو أول اجتماع يتم الإعلان عنه منذ عودة البابا إلى الفاتيكان بعد خمسة أسابيع قضاها في المستشفى بسبب التهاب رئوي مزدوج هدد حياته.

وجاء في بيان صادر عن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس تمنى لتشارلز وكاميلا ذكرى زواج سعيدة – وذلك بمناسبة احتفالهما بمرور 20 عاما على زواجهما. ومن جانبهما، تمنى ملك وملكة بريطانيا للبابا الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، قال قصر باكنجهام: "أعرب جلالة الملكة والملكة عن سرورهما البالغ بأن البابا كان بحالة جيدة سمحت له باستضافتهما، وبأنهما حظيا بفرصة مشاركة أطيب تمنياتهما له بصورة شخصية".

وفي صورة نشرها الفاتيكان اليوم الخميس، ظهرت كاميلا وهي تصافح البابا، بينما كان تشارلز مبتسما ويحمل علبة هدايا حمراء.

وظهر البابا جالسا وهو يحيي الزوجين الملكيين، دون أن يستخدم أنابيب الأنف (التي كان يعتمد عليها في الحصول على الأكسجين الإضافي). وكان الفاتيكان أعلن مؤخرا أن اعتماد البابا على الأكسجين الإضافي آخذ في التناقص، وأنه يستطيع حاليا قضاء فترات قصيرة بدون أنابيب الأنف.

ويقضي البابا فترة نقاهة في الفاتيكان منذ 23 مارس، وظهر أمام حشد من المصلين في ساحة القديس بطرس يوم الأحد.

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