وزير الدفاع الأمريكي عن تحريك قاذفات شبحية: إيران ستقرر ما إذا كان رسالة لها أم لا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الخميس، إن الأمر متروك لإيران لتقرر ما إذا كان تحريك وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لقاذفات "بي-2 سبيريت" الشبحية يمثل رسالة لها أم لا.

وأشار هيجسيث، إلى أنه يأمل في حل الخلافات مع إيران سلميا، مؤكدا في الوقت نفسه جاهزية القوات الأمريكية لضمان توفر جميع الموارد لأي طارئ محتمل.

وأكد هيجسيث، أن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا في تأكيده بأنه لا ينبغي لإيران امتلاك قنبلة نووية.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، موضحا أن الخيار العسكري مطروح إذا لم تبرم طهران اتفاقا.

وأشار ترامب، إلى أنه لا يطلب الكثير من إيران ولكن لا يمكنها أن تمتلك سلاحا نوويا، مؤكدا أن إسرائيل ستكون منخرطة في العمل العسكري ضد إيران إذا رفضت إبرام اتفاق.

من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء، إن التهديدات الأمريكية قبل المفاوضات حرب نفسية تهدف لانتزاع تنازلات من طهران.

وأكد إسلامي، أن إيران ستخوض مفاوضات مشرّفة ولن تتراجع أمام القوى الكبرى، لافتا إلى أن "المطالبة بوقف تخصيب اليورانيوم مجرد دعابة وصناعتنا النووية لن تتوقف".

وأوضح إسلامي، أن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران هي الأكثر في العالم، مشيرا إلى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي سيزور إيران في غضون 10 أيام.

وبحسب ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فإن طهران وواشنطن ستجريان محادثات في سلطنة عمان يوم السبت المقبل.