إيران: ندرس إجراء محادثات بشأن المخاوف بخصوص عسكرة برنامجنا النووي

طهران - (أ ب)

قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، الأحد، إن إيران ستدرس إجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا اقتصرت هذه المحادثات على معالجة المخاوف بشأن عسكرة برنامجها النووي.

وأضافت البعثة الإيرانية، في بيان على منصة إكس، أنه "إذا كان الهدف من المحادثات هو معالجة القلق بشأن أي عسكرة محتملة لبرنامج إيران النووي، فقد تكون هذه المحادثات محل نظر".

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد رفض، أمس السبت، إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، قائلا إن الهدف منها سيكون فرض قيود على برنامج إيران الصاروخي ونفوذها في المنطقة.

وجاءت تصريحات خامنئي بعد يوم من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال رسالة إليه؛ سعيا للتوصل إلى اتفاق جديد مع طهران لتقييد برنامجها النووي المتقدم بسرعة، واستبدال الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أمريكا خلال فترة ولايته الأولى.

وقال خامنئي إن المطالب الأمريكية ستكون عسكرية ومتعلقة بالنفوذ الإقليمي لإيران على حد سواء، وأضاف أن مثل هذه المحادثات لن تحل المشاكل بين إيران والغرب.

وأكد بيان بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، على أنه بينما تسمح إيران بإجراء محادثات بشأن المخاوف من عسكرة البرنامج النووي، فإنها لن تتفاوض على ما تؤكد أنه برنامجها النووي السلمي.

وقالت بعثة إيران: "أما إذا كان الهدف هو تفكيك البرنامج النووي السلمي الإيراني للادعاء بأن ما فشل الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما في تحقيقه قد تم إنجازه الآن، فلن تُعقد مثل هذه المحادثات أبدا".