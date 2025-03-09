عراقية تكشف خداع زوجها: تزوج 7 نساء غيري بهدف الاحتيال ثم اختفى

(وكالات)

كشفت امرأة عراقية عن تعرضها للاحتيال من قبل زوجها، الذي تبين لاحقًا أنه متزوج من 7 نساء آخريات غيرها.

وقال المرأة، إن من بين زوجات المحتال 3 من بغداد والبقية من محافظات مختلفة، حيث استغل الرجل الزواج للاحتيال المالي قبل أن يختفي.

وأوضحت المرأة أنهن اكتشفن الأمر بعد تواصلهن عبر تطبيق "واتساب"، حيث تبين أنهن جميعًا ضحايا للرجل نفسه.

وأضافت أن الزوج استولى منها على 25 مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى مبالغ بالدولار الأمريكي، بعدما أوهمها بشراء أرض مشتركة، ثم اختفى وأرسل لها ورقة الطلاق.

وأشارت إلى أن الرجل كان يتقدم للزواج بشكل رسمي وفق التقاليد العراقية، لكنه يختفي بعد أيام أو أسابيع قليلة، ليظهر مجددًا قبل أن يتزوج من أخرى، ويواصل عمليات الاحتيال.

وبحسب الزوجة، كان الرجل يستأجر سيارات فاخرة لإيهام النساء بأنه ثري، مستغلًا الزواج للحصول على المال قبل أن ينهي العلاقة بطلاق غيابي بعد تحقيق أهدافه.