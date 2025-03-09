مراهق أمريكي ينهي حياة والدته بتأثير الأدوية والأفلام الوثائقية

(وكالات)

شهدت ولاية ويسكونسن الأمريكية، جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على قتل والدته داخل منزلهما، وذلك بعد تناوله أدوية مضادة للاكتئاب.

ووفقًا لوثائق المحكمة، وصلت الشرطة إلى المنزل بعد تلقيها بلاغًا، حيث خرج الشاب ريد جيلينسكي وأبلغ الضباط قائلًا "لقد قتلت والدتي"، التي تم التعرف عليها لاحقًا باسم سوزان جيلينسكي.

وخلال استجوابه، أقر جيلينسكي بأنه عاد من المدرسة وهو يشعر بالاكتئاب، وأفاد بأنه كان يتناول دواءً مضادًا للاكتئاب خاصًا بشقيقه لمدة شهر، مشيرًا إلى أنه تناول تسع حبات في الليلة ذاتها، مما جعله يشعر بحالة غير طبيعية.

وذكر التقرير أن المتهم شاهد في تلك الليلة فيلمًا وثائقيًا على منصة "نتفليكس" عن الأخوين مينينديز، الأمر الذي دفعه إلى تنفيذ جريمته، حيث قام بضرب والدته بأداة رياضية "الدمبل" أثناء بحثها عن دوائها، ثم أقدم على طعنها عدة مرات.

وأشار التقرير إلى أن الضحية سألته قبل وفاتها: "لماذا؟"، ليرد عليها بكلمة واحدة: "الألم".