سر ارتداء عضوات الكونغرس الوردي خلال خطاب ترامب- فيديو وصور

وكالات

ارتدت العديد من النائبات الديمقراطيات في الكونجرس الأمريكي اللون الوردي خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب، تعبيرا منهن عن تحديهن لسياساته.

وتجمعت النائبة نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا، مع عضوات أخريات في مجلس النواب يرتدين اللون الوردي قبل خطاب الرئيس ترامب في جلسة مشتركة للكونجرس.

وأوضحت النائبة تيريزا ليغر فرنانديز من نيو مكسيكو، التي تقود الكتلة النسائية الديمقراطية أن هذا اللون يمثل "احتجاجنا على سياسات ترامب التي تؤثر سلبا على النساء والأسر".مضيفة "اللون الوردي يرمز إلى القوة والاحتجاج. لقد حان الوقت لتكثيف المعارضة ومواجهة ترامب بصوت عال وواضح".

I'm wearing pink tonight w/ @RepTeresaLF & @DemWomenCaucus at Trump's Address to Congress.



Pink is a color of protest & power. We're sending a message: Trump’s policies are devastating women.



He's raising grocery prices, he’s stealing health care, & he’s threatening our safety. pic.twitter.com/TKGBSm8PQm — Judy Chu (@RepJudyChu) March 4, 2025

وقبيل الخطاب، تجمعت الكتلة النسائية، التي تضم 96 عضوا، خارج مبنى الكونجرس للتعبير عن معارضتها للرئيس.

وأكدت ليغر فرنانديز أن "النساء لا يستطعن تحمل سياسات ترامب"، قائلة: "إنها تكلفنا الكثير من حيث المال والصحة والحياة والسلامة. من المهد إلى الشيخوخة، كان هذا الرجل وأجندته الجمهورية مدمرين لنساء أمريكا. نريد أن يعلم العالم أننا نقف هنا احتجاجا، ونقف بقوة، ونرفع صوتنا باللون الوردي، ونقف في وجه سياساته".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها النائبات الديمقراطيات الألوان كوسيلة للتعبير عن مواقفهن.

Members of Congress, including those of the Democratic Women’s Caucus, are wearing pink at President Donald Trump’s speech to Congress as a political statement against Trump policies negatively impacting women and families.



Read more: https://t.co/2J0KUfl6Sf pic.twitter.com/xCpgFcJWrd — Newsweek (@Newsweek) March 5, 2025

ففي أول خطاب لترامب أمام جلسة مشتركة للكونجرس عام 2017، ارتدين اللون الأبيض لتسليط الضوء على حقوق المرأة. وفي خطاب حالة الاتحاد للرئيس بايدن العام الماضي، ارتدين اللون الأبيض مرة أخرى للدفاع عن حقوق الإنجاب.

وجاء في بيان صادر عن الكتلة النسائية الديمقراطية عام 2024: "رسالتنا واضحة: يجب أن تتمكن النساء من الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتجنها للتحكم في حياتهن ومستقبلهن. وهذا يعني أن النساء، وليس السياسيين، يجب أن يكنّ المسؤولات عن قرارات تكوين الأسرة وتنميتها، بما في ذلك الوصول إلى وسائل منع الحمل، والإجهاض، والتلقيح الصناعي".