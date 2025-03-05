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سر ارتداء عضوات الكونغرس الوردي خلال خطاب ترامب- فيديو وصور

02:05 م الأربعاء 05 مارس 2025

ترامب

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وكالات

ارتدت العديد من النائبات الديمقراطيات في الكونجرس الأمريكي اللون الوردي خلال خطاب الرئيس دونالد ترامب، تعبيرا منهن عن تحديهن لسياساته.

وتجمعت النائبة نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية من كاليفورنيا، مع عضوات أخريات في مجلس النواب يرتدين اللون الوردي قبل خطاب الرئيس ترامب في جلسة مشتركة للكونجرس.

وأوضحت النائبة تيريزا ليغر فرنانديز من نيو مكسيكو، التي تقود الكتلة النسائية الديمقراطية أن هذا اللون يمثل "احتجاجنا على سياسات ترامب التي تؤثر سلبا على النساء والأسر".مضيفة "اللون الوردي يرمز إلى القوة والاحتجاج. لقد حان الوقت لتكثيف المعارضة ومواجهة ترامب بصوت عال وواضح".

وقبيل الخطاب، تجمعت الكتلة النسائية، التي تضم 96 عضوا، خارج مبنى الكونجرس للتعبير عن معارضتها للرئيس.

وأكدت ليغر فرنانديز أن "النساء لا يستطعن تحمل سياسات ترامب"، قائلة: "إنها تكلفنا الكثير من حيث المال والصحة والحياة والسلامة. من المهد إلى الشيخوخة، كان هذا الرجل وأجندته الجمهورية مدمرين لنساء أمريكا. نريد أن يعلم العالم أننا نقف هنا احتجاجا، ونقف بقوة، ونرفع صوتنا باللون الوردي، ونقف في وجه سياساته".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها النائبات الديمقراطيات الألوان كوسيلة للتعبير عن مواقفهن.

ففي أول خطاب لترامب أمام جلسة مشتركة للكونجرس عام 2017، ارتدين اللون الأبيض لتسليط الضوء على حقوق المرأة. وفي خطاب حالة الاتحاد للرئيس بايدن العام الماضي، ارتدين اللون الأبيض مرة أخرى للدفاع عن حقوق الإنجاب.

وجاء في بيان صادر عن الكتلة النسائية الديمقراطية عام 2024: "رسالتنا واضحة: يجب أن تتمكن النساء من الوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتجنها للتحكم في حياتهن ومستقبلهن. وهذا يعني أن النساء، وليس السياسيين، يجب أن يكنّ المسؤولات عن قرارات تكوين الأسرة وتنميتها، بما في ذلك الوصول إلى وسائل منع الحمل، والإجهاض، والتلقيح الصناعي".

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