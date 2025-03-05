"جناحان لطائر واحد".. كيف وصف أحمد الشرع العلاقة بين القاهرة ودمشق؟

وكالات

علق الرئيس السوري أحمد الشرع على العلاقة بين القاهرة ودمشق خلال تواجده في القمة العربية الطارئة التي انعقدت من أجل غزة.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، في حوار مع قناة العربية/ الحدث أن سوريا ومصر "جناحان لطائر واحد".

وتابع الشرع خلال لقائه: "علاقتنا مع العرب بشكل عام بُنيت قبل القمة العربية والكثير من القادة العرب زاروا دمشق والسيد وزير الخارجية زارهم وأنا قمت ببعض الزيارات".

وأضاف الرئيس السوري في الفترة الانتقالية: "سوريا في مكانها الطبيعي وهي بين إخوانها وهي جزء من الحضن العربي ولا أقول عادت إلى الحضن العربي، وبالأخص مصر، فكما يقال: مصر والشام جناحان لطائر واحد هذه الحالة الطبيعية على كل فترات التاريخ".

الرئيس السوري أحمد الشرع يتحدث عن علاقة سوريا ومصر: جناحان لطائر واحد.. وأصبحنا في مكاننا الطبيعي الآن وسط الأشقاء العرب#سوريا#مصر#قناة_الحدث pic.twitter.com/l7C4ZjgMdG — ا لـحـدث (@AlHadath) March 5, 2025

من جانبه، كتب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، منشورا عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، الأربعاء: "أغادر مصر بعد مشاركتي في القمة غير العادية بشأن فلسطين، أجرينا إلى جانب الرئيس أحمد الشرع محادثات هامة حول المنطقة العربية ومستقبلها، نشكر جمهورية مصر العربية ووزير خارجيتها الأخ العزيز بدر عبد العاطي على حسن الاستقبال والضيافة".