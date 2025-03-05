إعلان

"جناحان لطائر واحد".. كيف وصف أحمد الشرع العلاقة بين القاهرة ودمشق؟

11:16 ص الأربعاء 05 مارس 2025

أحمد الشرع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

علق الرئيس السوري أحمد الشرع على العلاقة بين القاهرة ودمشق خلال تواجده في القمة العربية الطارئة التي انعقدت من أجل غزة.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، في حوار مع قناة العربية/ الحدث أن سوريا ومصر "جناحان لطائر واحد".

وتابع الشرع خلال لقائه: "علاقتنا مع العرب بشكل عام بُنيت قبل القمة العربية والكثير من القادة العرب زاروا دمشق والسيد وزير الخارجية زارهم وأنا قمت ببعض الزيارات".

وأضاف الرئيس السوري في الفترة الانتقالية: "سوريا في مكانها الطبيعي وهي بين إخوانها وهي جزء من الحضن العربي ولا أقول عادت إلى الحضن العربي، وبالأخص مصر، فكما يقال: مصر والشام جناحان لطائر واحد هذه الحالة الطبيعية على كل فترات التاريخ".

من جانبه، كتب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، منشورا عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا، الأربعاء: "أغادر مصر بعد مشاركتي في القمة غير العادية بشأن فلسطين، أجرينا إلى جانب الرئيس أحمد الشرع محادثات هامة حول المنطقة العربية ومستقبلها، نشكر جمهورية مصر العربية ووزير خارجيتها الأخ العزيز بدر عبد العاطي على حسن الاستقبال والضيافة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد الشرع القاهرة ودمشق غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| ترفع الضغط والسكر.. 3 مشروبات احذر تناولها على السحور