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المملكة المتحدة تطلب تصاريح دخول رقمية للمسافرين

10:54 ص الأربعاء 05 مارس 2025

المملكة المتحدة

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لندن (د ب أ)

ًصرحت المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أن بات يمكن للمسافرين تقديم طلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني الجديد(إي.تي.إيه) وهو متطلب من المقرر أن يصبح إلزاميا اعتبارا من الثاني من إبريل.

واعتبارا من هذا التاريخ فصاعدا، لن يكون جواز السفر وحده كافيا للدخول إلى المملكة المتحدة.

وتصريح السفر الإلكتروني(إي.تي.إيه) هو في الأساس فحص أمني رقمي للمسافرين، الذين يصلون إلى بريطانيا، بدون تأشيرة. ويتكلف تطبيقه 10 جنيهات استرلينية، لكن هذا السعر سيرتفع إلى 16 جنيها استرلينيا في الأشهر المقبلة.

وطبقا للموقع الالكتروني الخاص بتصريح السفر الإلكتروني فإن "طرح تصريح السفر الإلكتروني يتماشى مع النهج الذي اتخذته الكثير من الدول الأخرى، فيما يتعلق بأمن الحدود، بما في ذلك الولايات المتحدة واستراليا ويساعد في منع وصول هؤلاء الذين يشكلون تهديدا للمملكة المتحدة".

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المملكة المتحدة تصاريح دخول رقمية للمسافرين تصريح السفر الإلكتروني
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