ترامب: أصدرت قرارا قبل يومين بجعل الإنجليزية اللغة الرسمية لأمريكا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أصدر قبل يومين قرارا بجعل الإنجليزية اللغة الرسمية للولايات المتحدة، وفقا لسكاي نيوز.

ويلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا، بعد قليل، أمام جلسة مشتركة للكونجرس لعرض رؤيته بشأن الولايات المتحدة والعالم.

ومن المقرر أن يقول الرئيس الأمريكي أمام الكونجرس أن الحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه، بالإضافة إلى إبلاغ الكونجرس أنه يعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا.