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الكرملين: مستعدون للتعاون مع الشركات الامريكية بمناطق سيطرتنا في أوكرانيا

08:56 م الثلاثاء 04 مارس 2025

دميتري بيسكوف

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وكالات
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن موسكو مستعدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في المنطقة الخاضعة لسيطرتها بأوكرانيا لكن بعد رفع العقوبات عن روسيا.
وأكد بيسكوف، أن هناك فرص هائلة للتعاون مع الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من المجالات، لافتا إلى أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن استعداده للتفاوض أمر جيد وإيجابي.
من جانبه، أوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا وأمريكا تستحقان حوارا محترما وموقفا واضحا بينهما خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الأرواح

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