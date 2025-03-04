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أنباء عن مقتل شخصية بارزة في حزب الله خلال غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

02:29 م الثلاثاء 04 مارس 2025

أنباء عن مقتل شخصية بارزة في حزب الله

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(وكالات)

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سيارة في بلدة رشكنانية بقضاء صور، جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شخص.

وقالت "إذاعة الجيش الإسرائيلي"، بحسب ما نقلت عن مسؤول إسرائيلي، أن الغارة استهدفت شخصية محورية في قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله.

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وتأتي هذه الضربة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر 2024 بوساطة أميركية. ولا تزال إسرائيل تشن هجمات على مناطق مختلفة، زاعمة أنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله.

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