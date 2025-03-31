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روسيا.. بوتين يصدر أمرًا باستدعاء 160 ألف جندي للحرب الأوكرانية

08:13 م الإثنين 31 مارس 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

استدعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 160 ألف شاب للخدمة العسكرية على خلفية حربه ضد أوكرانيا.

ووفقا للمرسوم الرئاسي ذي الصلة الصادر اليوم الاثنين، فإنه من المقرر تجنيد الشباب الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما بحلول منتصف يوليو المقبل.

يشار إلى أن هذا هو أكبر عدد من المجندين منذ أن بدأ الكرملين التركيز بشكل أكبر على الجنود المحترفين والخدمة القصيرة كجزء من إصلاح الجيش منذ عام 2012.

ولا تزال روسيا تقوم باستدعاء أكثر من مئة ألف رجل للخدمة العسكرية لمدة عام واحد، وذلك بواقع مرتين في السنة، مرة في الربيع وأخرى في الخريف .

وأعلنت هيئة الأركان العامة أن روسيا تعتمد في حملة التجنيد الإجباري هذه على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

ورغم ذلك، لم تتوقف مكاتب التعبئة في المقاطعات عن إرسال إشعارات الاستدعاء المطبوعة، والتي سيستمر إرسالها إلى العناوين المسجلة.

وزاد الكرملين بالفعل من قوام قوات الجيش الروسي ثلاث مرات منذ غزوها لجارتها أوكرانيا .

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روسيا فلاديمير بوتين الحرب الأوكرانية
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