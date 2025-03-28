أمريكا :القبض على رجل متهم بإضرام النار في سيارات تسلا

لاس فيجاس (أ ب)

أعلنت الشرطة الأمريكية، الثلاثاء، القبض على رجل أضرم النار في سيارات تسلا في مدينة لاس فيجاس، وكتب كلمة "قاوم" بالطلاء في موقع الحادث.

وصرح كيفن ماكماهيل، قائد شرطة مقاطعة كلارك، في مؤتمر صحفي، بأن بول هيون كيم (36 عامًا)، يواجه تهم الحرق العمد، وحيازة عبوة ناسفة، وإطلاق النار على سيارة في محكمة الولاية.

وصرح سبنسر إيفانز، المسؤول الخاص عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيجاس، بأنه من المتوقع أن يتم احتجاز كيم لدى الحكومة الفيدرالية لمواجهة تهم إضافية.

لم يتم إدراج اسم محامي كيم الذي يُمكنه التعليق نيابة عنه في سجلات المحكمة يوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو أمني عُرض في المؤتمر الصحفي المشتبه به، مرتديًا ملابس سوداء بالكامل ومُغطيا وجهه، وهو يكتب كلمة "قاوم" على الأبواب الزجاجية لمركز خدمة تسلا في وقت مبكر من يوم 18 مارس.

وصرح ماكماهيل بأن المشتبه به ألقى زجاجات مولوتوف - وهي قنابل بدائية الصنع مملوءة بالبنزين أو أي سائل قابل للاشتعال آخر - وأطلق عدة طلقات من سلاح على عدة مركبات.

وأضاف ماكماهيل أنهم "يُحققون بنشاط" لمعرفة الدافع وما إذا كان مرتبطا بحالات تخريب أخرى حديثة استهدفت ممتلكات شركة تسلا في جميع أنحاء البلاد.

وكانت هناك زيادة واضحة في الهجمات العنيفة على الممتلكات التي تحمل شعار تسلا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه ،ومنح إيلون ماسك مالك شركة تسلا السلطة للإشراف على وزارة جديدة لكفاءة الحكومة والتي خفضت الإنفاق الحكومي.