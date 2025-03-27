الأغذية العالمي: مخزون الإمدادات الغذائية المتبقية بغزة يكفي أسبوعين كحد أقصى

وكالات

قال برنامج الأغذية العالمي في بيان، الخميس، إنه لم يتمكن من إدخال إمدادات غذائية جديدة إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، موضحا أن مخزون الإمدادات الغذائية المتبقية في القطاع يكفي أسبوعين كحد أقصى.

وشددت مسؤولة التواصل بمؤسسة "أكشن أيد" الدولية، على خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والتي تتدهور بشكل متسارع في ظل عرقلة ومنع إدخال المساعدات بجميع أشكالها لنحو 26 يوما، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار القصف وانهيار القطاع الصحي الذي لم يملك كثير من الوقت لإعادة التأهيل.

وقالت مسؤولة التواصل بـ "أكشن أيد" في مداخلة مع قناة (النيل) للأخبار اليوم الخميس، "إلى جانب الأوضاع الصحية الكارثية، فالقطاع في طريقه إلى المجاعة في ظل نفاد المخزون الغذائي من الأسواق، أو وجود سلع بأسعار مبالغة لا تستطيع العائلات تحمل تكلفتها، إضافة إلى قطاع التيار الكهربائي عن محطة تحلية المياه الوحيدة التي كانت تغذي مئات الآلاف من السكان بالقطاع ما سيؤدي عن زيادة انتشار الأمراض".

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل في ظروف صعبة ومعقدة لعدم توفر المواد والمستلزمات اللازمة للاستجابة، موضحة أن المؤسسة قد لا تقوى خلال الأيام القليلة القادمة على تقديم أي مساندة لانعدام المواد اللازمة لها، إلى جانب عدم توفر الوقود الذي كان يتم استخدامه لتحضير وإعداد وجبات للمواطنين في غزة.

وأوضحت مسؤولة مؤسسة (أكشن أيد) الدولية، أن الوضع في غزة ناتج عن فشل سياسي وإرادة دولية ضعيفة، في حين أن من يدفع نتيجة هذا الفشل هم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى.