إعلان

الأغذية العالمي: مخزون الإمدادات الغذائية المتبقية بغزة يكفي أسبوعين كحد أقصى

03:46 م الخميس 27 مارس 2025

قافلة مساعدات لأهالي غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال برنامج الأغذية العالمي في بيان، الخميس، إنه لم يتمكن من إدخال إمدادات غذائية جديدة إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، موضحا أن مخزون الإمدادات الغذائية المتبقية في القطاع يكفي أسبوعين كحد أقصى.

وشددت مسؤولة التواصل بمؤسسة "أكشن أيد" الدولية، على خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والتي تتدهور بشكل متسارع في ظل عرقلة ومنع إدخال المساعدات بجميع أشكالها لنحو 26 يوما، وخرق اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار القصف وانهيار القطاع الصحي الذي لم يملك كثير من الوقت لإعادة التأهيل.

وقالت مسؤولة التواصل بـ "أكشن أيد" في مداخلة مع قناة (النيل) للأخبار اليوم الخميس، "إلى جانب الأوضاع الصحية الكارثية، فالقطاع في طريقه إلى المجاعة في ظل نفاد المخزون الغذائي من الأسواق، أو وجود سلع بأسعار مبالغة لا تستطيع العائلات تحمل تكلفتها، إضافة إلى قطاع التيار الكهربائي عن محطة تحلية المياه الوحيدة التي كانت تغذي مئات الآلاف من السكان بالقطاع ما سيؤدي عن زيادة انتشار الأمراض".

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل في ظروف صعبة ومعقدة لعدم توفر المواد والمستلزمات اللازمة للاستجابة، موضحة أن المؤسسة قد لا تقوى خلال الأيام القليلة القادمة على تقديم أي مساندة لانعدام المواد اللازمة لها، إلى جانب عدم توفر الوقود الذي كان يتم استخدامه لتحضير وإعداد وجبات للمواطنين في غزة.

وأوضحت مسؤولة مؤسسة (أكشن أيد) الدولية، أن الوضع في غزة ناتج عن فشل سياسي وإرادة دولية ضعيفة، في حين أن من يدفع نتيجة هذا الفشل هم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة برنامج الأغذية العالمي مؤسسة أكشن أيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرع 6 وإصابة 9 ركاب.. تفاصيل غرق غواصة سياحية على متنها 44 شخصًا بالغردقة
خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال