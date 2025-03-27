هآرتس: الجيش يحذّر من أزمة في صفوف قواته بسبب توسيع عملياته بغزة

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر من أزمة تتفاقم في صفوف قوات الاحتياط على خلفية توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن عددا كبيرا من جنود الاحتياط لن يمتثلوا للخدمة إذا تلقوا أوامر استدعاء للعودة والقتال في غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنبه إلى تراجع معنويات جنود الاحتياط عقب قرار إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف القتال.

وفي وقت سابق من مارس الجاري، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصادر، إن حرب إسرائيل اللانهائية ترهق جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أقصى حد، لافتة إلى أن جنود الاحتياط يحذرون من استنزاف متزايد للجيش مع اقتراب البلاد من صراع شامل في غزة.

وذكر منتدى لعائلات جنود الاحتياط الإسرائيليين، أنه قيل لهم أن يستعدوا لخمس سنوات من القتال العنيف، موضحا أن اتفاق الجنود مع جيش الاحتلال الإسرائيلي كان خدمة 30 يوما بالسنة قبل الحرب.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن محللي الدفاع وجنود الاحتياط بإسرائيل، تحذيراتهم من استنزاف متزايد للقوة المقاتلة مع توقف الوظائف، مؤكدين أن هناك خيبة أمل من أهداف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستبعاده إنهاء القتال.

وأوضحت المصادر، أنه لأول مرة منذ بداية الحرب قد تكون هناك فرصة لعدم التحاق بعض جنود الاحتياط بالخدمة، مشيرة إلى أن جنود الاحتياط قد يعلقون خدمتهم إذا شعروا بأنهم يضحون بأنفسهم لتحقيق أهداف اليمين.