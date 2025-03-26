تقديرات إسرائيلية: حماس لا تزال تمتلك صواريخ بمدى 45 كيلومترا

وكالات

قالت القناة 14 العبرية، الأربعاء، إن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية بأن لدى حماس مزيدا من الصواريخ ذات مدى 45 كيلومترا ومئات أخرى قصيرة المدى.

وذكرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت قاعدة حتسيريم الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صفارات إنذار دوت في قاعدة حتسيريم الجوية جنوبي إسرائيل، مؤكدة اعتراض صاروخ فوق بئر السبع أطلق من قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه منطقة بئر السبع ولم يتم إطلاق أي صفارات إنذار.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إلى أن سكان في منطقة بئر السبع أبلغوا عن سماع انفجارين دون دوي صفارات إنذار.