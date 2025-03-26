44 مليون جنيه تبرعات و20 درجة مزدوجة.. قرارات مهمة لمجلس جامعة الإسكندرية- صور

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01:21 م الأربعاء 26 مارس 2025

الجيش السوداني

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(وكالات)

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، إحكام سيطرته على معسكر طيبة، آخر معاقل قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وذلك في تطور جديد للمعارك العسكرية الدائرة في العاصمة الخرطوم.

وقال قائد عمليات الخرطوم، إن أعدادًا كبيرة من مقاتلي الدعم السريع فرت من العاصمة، مضيفًا أن الجيش يعتبر كل من يرفض إلقاء سلاحه هدفًا مشروعًا.

ودعا المسؤول العسكري ما تبقى من قوات الدعم السريع إلى الاستسلام وحقن الدماء، مؤكدًا أن القوات المتمردة فقدت القدرة على المواجهة، وأن إعلان السيطرة الكاملة على الخرطوم أصبح مسألة وقت فقط.

يأتي هذا التقدم العسكري في ظل استمرار المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.

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