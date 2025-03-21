المرشد الإيراني: نتيجة نضالنا ستكون هزيمة الكيان الصهيوني

وكالات

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن إيران مستمرة في دعم فصائل المقاومة، مشيرًا إلى أن "نتيجة النضال ستكون هزيمة الكيان الصهيوني".

وقال خامنئي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية اليوم، إن العام الماضي شهد فقدان شخصيات بارزة من لبنان وإيران، لكنه شدد على أن ذلك لن يثني طهران عن مسارها.

وأضاف المرشد الإيراني أن السياسيين الأمريكيين والأوروبيين يرتكبون "خطأ فادحًا" عندما يصفون فصائل المقاومة بأنها مجرد وكلاء لإيران، مشيرًا إلى أن هذه الفصائل "مستقلة في قراراتها".

وحذّر خامنئي من مغبة أي تحرك عسكري ضد بلاده، قائلاً: "على الأمريكيين أن يعلموا أنهم لن يصلوا إلى أي نتيجة عبر تهديدنا"، مشددًا على أن "أي اعتداء على إيران سيُواجه بصفعة ساحقة".

تصاعدت التوترات في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة، وسط تصعيد في الخطاب السياسي بين طهران وواشنطن، بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية في عدة جبهات.