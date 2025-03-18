استشهاد الأسير الفلسطيني المحرر كاظم زواهرة متأثرا بجروحه

وكالات

أعلنت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى بيت جالا الحكومي اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير المحرر كاظم زواهرة متأثرا بإصابته برصاص العدو الصهيوني .

وكان جيش العدو الصهيوني ، قد سلم في 27 فبراير الماضي الأسير زواهرة في حالة غيبوبة، حيث جرى وقتها نقله لمستشفى الحسين بمدينة بيت جالا.

يشار إلى أن الأسير المحرر زواهرة وهو بيت تعمر في محافظة بيت لحم اعتقل بعد إطلاق النار عليه بتاريخ 22/2/2024، إلى جانب استشهاد شقيقه محمد زواهرة، والشاب أحمد الوحش.