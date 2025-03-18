رئيس الوزراء القطري: القصف الوحشي على غزة جريمة بشعة

وكالات

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن "القصف الوحشي على غزة فجر اليوم، واستهداف النازحين من النساء والأطفال في خيامهم وهم نيام، في ظل الحصار الظالم وانعدام المساعدات وانهيار المرافق الطبية، يشكل جريمة بشعة أخرى يواصلها الاحتلال الإسرائيلي بلا أي شعور بالمسؤولية".

وجدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن في تغريدة على موقع إكس بجدد موقف قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما طالب بتحرك دولي فوري وحاسم لإجبار إسرائيل على تنفيذ وقفٍ فوري لإطلاق النار، والالتزام بالاتفاق، والعودة إلى المفاوضات.