أعاصير أمريكا تقتل 40 شخصًا.. وأكسيوس: قرارات ترامب فاقمت الأزمة

كتبت- سلمى سمير:

لقي ما لا يقل عن 40 شخصًا مصرعهم إثر أعاصير ورياح شديدة وحرائق غابات اجتاحت أكثر من ست ولايات أمريكية منذ يوم الخميس، وسط تحذيرات من استمرار الاضطرابات الجوية.

ورغم أن التوقعات الجوية أشارت إلى تراجع حدة العواصف، فإن خبراء الأرصاد حذروا من إمكانية حدوث مزيد من العواصف الرعدية العنيفة، التي قد تصاحبها أعاصير، من ولاية بنسلفانيا وصولًا إلى فلوريدا.

وسُجلت وفيات في كل من جورجيا وميسيسيبي وأركنساس وألاباما، حيث اجتاحت الأعاصير هذه الولايات بسرعة هائلة منذ مساء الجمعة. كما أعلنت ولايات جورجيا وميسيسيبي وألاباما وأركنساس حالة الطوارئ بسبب العواصف العنيفة، في حين أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان، نشر الحرس الوطني لمواجهة الكارثة.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد أصدر تحذيرًا نادرًا من "مخاطر عالية" خاصة في ولايتي ميسيسيبي وألاباما، حيث شهدت مناطق واسعة عدة جولات متتالية من العواصف الرعدية العنيفة. ومن بين المناطق الأكثر تضررًا بلدة تايلورزفيل في ميسيسيبي وكاليرا في ألاباما، حيث تسببت الأعاصير في دمار واسع.

واستهدفت العواصف أحد مكاتب الأرصاد الجوية الوطنية، حيث اضطر خبراء الطقس في مركز "NWS برمنجهام" إلى الاحتماء بعد مرور إعصار بالقرب من مقرهم.

وأسفرت هذه العواصف عن مصرع 12 شخصًا في ولاية ميسوري، وستة في ميسيسيبي، وثلاثة في كل من ألاباما وأركنساس. كما تسببت العواصف الترابية في انخفاض مستوى الرؤية على الطرق السريعة، ما أدى إلى سلسلة حوادث مرورية مميتة أودت بحياة ثمانية أشخاص في كانساس وأربعة آخرين في تكساس.

وفي أوكلاهوما، أكدت السلطات مقتل أربعة أشخاص جراء حرائق غابات خطيرة تأججت بسبب الرياح العاتية، مما دفع الحاكم كيفن ستيت إلى إعلان حالة الطوارئ في 12 مقاطعة.

