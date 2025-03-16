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أمريكا.. الشرطة تلاحق شخصًا أضرم النيران برجل قرب تايمز سكوير- فيديو

10:36 م الأحد 16 مارس 2025

تايمز سكوير

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نيويورك - (أ ب)

تبحث الشرطة في مدينة نيويورك عن شخص تقول إنه أشعل النار في رجل بالقرب من ميدان تايمز سكوير قبل الساعة 4 صباح اليوم الأحد بقليل بالتوقيت المحلي، بالقرب من شارع 41 الغربي وطريق 7.

وقالت إن رجال الشرطة رصدوا الضحية البالغ من العمر 45 عاما وقاموا بإطفاء النيران المشتعلة فيه، وتم نقله إلى مستشفى قريب في حالة مستقرة.

وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون بأنهم يعتقدون أن الضحية، الذي لم يكشفوا عن اسمه، كان على معرفة بالرجل الذي أضرم النار فيه، ورفضوا الإدلاء بمزيد من المعلومات، مشيرين إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من موقع الحادث الضحية وهو يمشي على الرصيف دون قميص ويرافقه رجال الإطفاء بعد إخماد النيران، وأظهرت لقطات للرجل وهو يتلقى العلاج في سيارة إسعاف، مصابا بحروق في وجهه ورقبته وصدره وذراعيه.

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مدينة نيويورك أمريكا شخص أضرم النيران برجل
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