أمريكا.. الشرطة تلاحق شخصًا أضرم النيران برجل قرب تايمز سكوير- فيديو

نيويورك - (أ ب)

تبحث الشرطة في مدينة نيويورك عن شخص تقول إنه أشعل النار في رجل بالقرب من ميدان تايمز سكوير قبل الساعة 4 صباح اليوم الأحد بقليل بالتوقيت المحلي، بالقرب من شارع 41 الغربي وطريق 7.

وقالت إن رجال الشرطة رصدوا الضحية البالغ من العمر 45 عاما وقاموا بإطفاء النيران المشتعلة فيه، وتم نقله إلى مستشفى قريب في حالة مستقرة.

وأفاد مسؤولو إنفاذ القانون بأنهم يعتقدون أن الضحية، الذي لم يكشفوا عن اسمه، كان على معرفة بالرجل الذي أضرم النار فيه، ورفضوا الإدلاء بمزيد من المعلومات، مشيرين إلى أن القضية لا تزال قيد التحقيق.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من موقع الحادث الضحية وهو يمشي على الرصيف دون قميص ويرافقه رجال الإطفاء بعد إخماد النيران، وأظهرت لقطات للرجل وهو يتلقى العلاج في سيارة إسعاف، مصابا بحروق في وجهه ورقبته وصدره وذراعيه.

45-year-old man set on fire early Sunday morning in Time Square leaving him horribly burned.

NYPD is still looking for the perpetrator. pic.twitter.com/hQs9wS9wm5

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) March 16, 2025