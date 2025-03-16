جيش الاحتلال يزعم استهداف عنصرين من حزب الله جنوبي لبنان

(وكالات)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف اثنين من عناصر حزب الله اللبناني، في غارة جوية بجنوب لبنان.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الرجلين كانا من عناصر المراقبة وأدارا هجمات في منطقة ياطر وميس الجبل في جنوب لبنان.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهما بذلك انتهكا اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي كان ساري المفعول منذ نوفمبر.

ومن جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد أن شخصا واحدا قتل وأصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي اليوم أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة ياطر أدت إلى استشهاد مواطن وجرح آخر".

وأشارت الوكالة إلى أن "طائرة مسيرة نفذت بعد منتصف الليلة الماضية غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة رباعية الدفع على طريق بلدة ياطر في قضاء بنت جبيل ، مما ادى الى استشهاد سائق السيارة وجرح مرافقه".