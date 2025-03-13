أمريكا: مسرب أسرار البنتاجون يعترف بالذنب في عرقلة سير العدالة

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أعترف جاك تيكسيرا، العضو السابق في الحرس الوطني الجوي بولاية ماساتشوستس، الذي تسبب في ضجة دولية بعدما سرب وثائق بالغة السرية عن الحرب في أوكرانيا، بالذنب في الاتهامات العسكرية الموجهة إليه بعرقلة سير العدالة في محاكمته العسكرية اليوم الخميس.

وينص اتفاق الإقرار بالذنب على تسريحه بشكل غير مشرف دون عقوبة السجن. وقد وافقت القاضية على الاتفاق، لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستقبله بشكل نهائي. وكان من المتوقع صدور الحكم ضده في وقت لاحق بعد ظهر اليوم الخميس.

وكان قد صدر بالفعل بحق تيكسيرا حكم بالسجن لمدة 15 عاما العام الماضي بعد إقراره بالذنب أمام محكمة فيدرالية في ست تهم تتعلق بالاحتفاظ المتعمد وتسريب معلومات تتعلق بالدفاع الوطني بموجب قانون التجسس، وذلك عقب اعتقاله في أخطر خرق للأمن الوطني منذ سنوات.