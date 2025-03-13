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إعلام عبري: الجيش هاجم أهدافًا تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في سوريا

01:37 م الخميس 13 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية، الخميس، إن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أهدافا في دمشق.

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن الأهداف التي تمت مهاجمتها في سوريا تابعة للجهاد الإسلامي.

من جانبه، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في مشروع دمر بالعاصمة دمشق.

‌‏وأفاد مصدر أمني سوري، بأن غارة إسرائيلية استهدفت شخصية فلسطينية على مشارف دمشق.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة الجهاد الإسلامي سوريا
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